12:58 20.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На территории фермы в Хмельницкой области произошел пожар в сарае с крупами

В Хмельницкой области спасатели ликвидировали пожар в хозяйственной постройке. Об этом говорится на официальном сайте ГСЧС Украины. 

На территории фермы в Хмельницкой области произошел пожар в сарае с крупами

Инцидент произошел в поселке Антоновке Ярмолинецкого района Хмельницкой области. На место возгорания прибыли спасатели 22 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ДСНС Украины в регионе.

Огонь был ликвидирован на площади 90 кв. м. Благодаря слаженности и оперативности пожарных, пожар был локализован в 17:35 и полностью его потушили в 17:40. В результате пожара никто из фермеров не пострадал, сберечь урожайные пожитки спасателям не удалось.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в курортном поселке Закарпатья произошел пожар в гостиничном комплексе. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания и зрения.


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