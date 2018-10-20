На территории фермы в Хмельницкой области произошел пожар в сарае с крупами

Инцидент произошел в поселке Антоновке Ярмолинецкого района Хмельницкой области. На место возгорания прибыли спасатели 22 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ДСНС Украины в регионе.

Огонь был ликвидирован на площади 90 кв. м. Благодаря слаженности и оперативности пожарных, пожар был локализован в 17:35 и полностью его потушили в 17:40. В результате пожара никто из фермеров не пострадал, сберечь урожайные пожитки спасателям не удалось.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в курортном поселке Закарпатья произошел пожар в гостиничном комплексе. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания и зрения.