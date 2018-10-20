07:00 20.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Донетчине правоохранители наткнулись на схрон с боеприпасами - ФОТО

В Бахмуте полицейские изъяли состав с тысячами боеприпасов. Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции. 

На Донетчине правоохранители наткнулись на схрон с боеприпасами - ФОТО

В ходе проведения обысков было изъято и отправлено на спецэкспертизу более 100 гранат, 14 РПГ, выстрелы к подствольного гранатомета, противотанковые мины и более 20 000 патронов были спрятаны в гараже в жилом секторе города.

Сотрудники уголовного розыска при участии представителей Объединенных сил установили канал поступления оружия, который, вероятно. ведет в направлении временно оккупированных территорий ОРДЛО.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами". 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Торецке полиция обнаружила гранатомет и тысячу патронов. 


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