На Донетчине правоохранители наткнулись на схрон с боеприпасами - ФОТО

В ходе проведения обысков было изъято и отправлено на спецэкспертизу более 100 гранат, 14 РПГ, выстрелы к подствольного гранатомета, противотанковые мины и более 20 000 патронов были спрятаны в гараже в жилом секторе города.

Сотрудники уголовного розыска при участии представителей Объединенных сил установили канал поступления оружия, который, вероятно. ведет в направлении временно оккупированных территорий ОРДЛО.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Торецке полиция обнаружила гранатомет и тысячу патронов.