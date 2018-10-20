09:50 20.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Боевики продолжают обстреливать украинских военных на Донбассе

За прошедшие сутки на востоке Украины боевики пророссийских бандформирований 16 раз открывали огонь в сторону позиций ВСУ. Об этом передает пресс-служба ООС. 

Боевики продолжают обстреливать украинских военных на Донбассе

Традиционно вражеские элементы активизировались в темное время суток. Пророссийские наемники открывали огонь в направлении населенных пунктов Крымское, Троицкое, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Опытное, Гранитное, Павлополь, Водяное, Гнутово и Лебединское.

На Мариупольском направлении боевики применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы, украинские военные вынуждены были открыть огонь в ответ. В районе Гнутово и Авдеевки была зафиксирована вражеская группа снайперов. 

В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил был травмирован, его срочно госпитализировали. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг считает, что обстрелы вдоль линии разграничения можно прекратить в течении часа. 


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