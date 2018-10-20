Боевики продолжают обстреливать украинских военных на Донбассе

Традиционно вражеские элементы активизировались в темное время суток. Пророссийские наемники открывали огонь в направлении населенных пунктов Крымское, Троицкое, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Опытное, Гранитное, Павлополь, Водяное, Гнутово и Лебединское.

На Мариупольском направлении боевики применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы, украинские военные вынуждены были открыть огонь в ответ. В районе Гнутово и Авдеевки была зафиксирована вражеская группа снайперов.

В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил был травмирован, его срочно госпитализировали.

Как сообщалось в "УРА-Информ", специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг считает, что обстрелы вдоль линии разграничения можно прекратить в течении часа.