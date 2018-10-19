18:31 19.10.2018 | Происшествия | Новости
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В Росии произошел взрыв на пиротехническом заводе - ФОТО

На пиротехническом заводе Авангард в Ленинградской области произошел сильнейшей взрыв. Вследствие инцидента один человек пострадал, еще четверо могут находиться под завалами.

В Росии произошел взрыв на пиротехническом заводе - ФОТО

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

По данным пресс-службы управления МЧС РФ, к месту происшествия выехала аварийно спасательная бригада и создан оперативный штаб. При этом, сведения о пострадавших не поступали.

В свою очередь очевидцы в соцсетях сообщают, что взрыв бул очень сильный и "буквально земля под ногами затряслась".

В настоящее время обстоятельства выясняются.

Напомним, как сообщал ранее " УРА-Информ", в аннексированной Россией Керчи продолжает расти количество жертв и пострадавший в результате взрыва в политехническом колледже.


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