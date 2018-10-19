В Львовской области мужчина подорвал фонтан гранатой - ФОТО

Взрывной волной сооружение было частично повреждено. Правоохранители задержали злоумышленника.

К счастью, никто из людей во время происшествия не пострадал.

Как сообщает управление Национальной полиции в области, инцидент произошел накануне после шести часов вечера на площади Национального Возрождения. Предварительно установлено, что это была граната РГД-5.

Полиция задержала 41-летнего местного жителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Вскоре суд изберет для него меру пресечения.

По данному факту открыто уголовное дело по статье о Хулиганстве Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре Херсона возле площади Свободы у школы №28 нашли заминированный автомобиль. По данным правоохранителей, в полицию поступил звонок от местного жителя. Мужчина под автомобилем заметил странный сверток, из которого торчали провода. Прибыв на место преступления пиротехники достали из-под бампера предмет, похожий на самодельное взрывное устройство.