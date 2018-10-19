В курортном поселке Закарпатья произошел пожар в гостиничном комплексе

Возгорание произошло в отеле-ресторане "Гостиный двор", на улице Карпатской что в пгт Воловец. На место происшествия прибыли спасатели 11-й государственной пожарно-спасательной части пгт Воловец и государственного пожарно-спасательного поста с. Нижние Ворота.

Пожарные установили источник огня, которым оказалась котельная, пристроенная к основному зданию отеля-ресторана.

Сотрудникам ГСЧС пришлось приложить максимум усилий, чтобы отвоевать у стихии сооружение отеля-ресторана. В ходе ликвидации пожара принимало участие три единицы техники и 24 спасателя. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания и зрения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столичном ресторане Grill do Brasil, который находится по адресу бульвар Леси Украинки, 25 произошло возгорание.