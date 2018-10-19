22:47 19.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100206084:roman

В курортном поселке Закарпатья произошел пожар в гостиничном комплексе

Закарпатские пожарные ликвидировали пожар на территории гостинично-ресторанного комплекса. Об этом говорится на официальном сайте ГСЧС Украина. 

В курортном поселке Закарпатья произошел пожар в гостиничном комплексе

Возгорание произошло в отеле-ресторане "Гостиный двор", на улице Карпатской что в пгт Воловец. На место происшествия прибыли спасатели 11-й государственной пожарно-спасательной части пгт Воловец и государственного пожарно-спасательного поста с. Нижние Ворота.

Пожарные установили источник огня, которым оказалась котельная, пристроенная к основному зданию отеля-ресторана.

Сотрудникам ГСЧС пришлось приложить максимум усилий, чтобы отвоевать у стихии сооружение отеля-ресторана. В ходе ликвидации пожара принимало участие три единицы техники и 24 спасателя. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания и зрения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столичном ресторане Grill do Brasil, который находится по адресу бульвар Леси Украинки, 25 произошло возгорание.


Поделиться
Читайте также:
 
КНР будет блокировать поставки молдавской свинины в регион В Киеве правоохранители на взятке задержали директора столичной "Ледовой арены" В США школьница испекла печенье из праха бабушки и угостила им одноклассников Хуг пообещал прекратить обстрелы на Востоке Украины "за час"
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив