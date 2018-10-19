В Киеве правоохранители на взятке задержали директора столичной "Ледовой арены"

Об этом говорится на официальном сайте Генпрокуратуры.

Сообщается, что чиновник требовал и получил 560 тыс. Гривен от представителя ОСМД за возможность подключить резервный электрический кабель, питающий жилой дом, к электрической подстанции, которая находится на территории стадиона.

Денежные средства чиновник получил в два этапа. Сегодня после получения второй части неправомерной выгоды он был задержан "с поличными".

Генпрокуратура уже возбудила уголовное производство по ч.3 ст.368 УК Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно полиция Киевской области поймали взяточника, который обещал повлиять на ГАСИ.