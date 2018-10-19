В Киеве правоохранители на взятке задержали директора столичной "Ледовой арены"

В пятницу, 19 октября 2018 года, прокуратурой города Киева совместно с работниками СУ ГУНП в Киеве задержали иректора Государственного предприятия "Центральная учебно-тренировочная база по конькобежному спорту "Ледовый стадион".
Об этом говорится на официальном сайте Генпрокуратуры.
Сообщается, что чиновник требовал и получил 560 тыс. Гривен от представителя ОСМД за возможность подключить резервный электрический кабель, питающий жилой дом, к электрической подстанции, которая находится на территории стадиона.
Денежные средства чиновник получил в два этапа. Сегодня после получения второй части неправомерной выгоды он был задержан "с поличными".
Генпрокуратура уже возбудила уголовное производство по ч.3 ст.368 УК Украины.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно полиция Киевской области поймали взяточника, который обещал повлиять на ГАСИ.