19:55 19.10.2018 | Происшествия | Новости
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В Индии поезд въехал в толпу людей, десятки погибших - ВИДЕО

В индийском городе Амритсаре поезд протаранил толпу людей. По меньшей мере 150 людей пострадали и 50 погибло, сообщает портал First Post.

В Индии поезд въехал в толпу людей, десятки погибших - ВИДЕО

Как отмечается, инцидент случился во время индийского фестиваля Дашара. В частности, на мероприятии люди не услышали подъезжающий поезд, поскольку наблюдали за фейерверком.

В настоящее время министр внутренних дел Индии в твиттере подтвердил факт ЧП. По его словам, на месте работают специалисты.

Правительство Индии готовы предоставить всю необходимую помощь региональным властям.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Австрии пассажирский поезд сошел с рельсов. Авария произошла из-за того, что машинист превысил скорость. В результате аварии 27 человек получили легкие травмы, двое из них - тяжелые ранения.


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