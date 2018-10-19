В Индии поезд въехал в толпу людей, десятки погибших - ВИДЕО

Как отмечается, инцидент случился во время индийского фестиваля Дашара. В частности, на мероприятии люди не услышали подъезжающий поезд, поскольку наблюдали за фейерверком.

В настоящее время министр внутренних дел Индии в твиттере подтвердил факт ЧП. По его словам, на месте работают специалисты.

Правительство Индии готовы предоставить всю необходимую помощь региональным властям.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Австрии пассажирский поезд сошел с рельсов. Авария произошла из-за того, что машинист превысил скорость. В результате аварии 27 человек получили легкие травмы, двое из них - тяжелые ранения.