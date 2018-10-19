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Путин заявил, что трагедию в Керчи является результатом глобализации

Президент России Владимир Путин назвал трагедию в Керченском политехническом колледже на территории аннексированного Крыма результатом глобализации.

Путин заявил, что трагедию в Керчи является результатом глобализации

Как заявил глава российского государства в четверг, 18 октября, на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" , в социальных сетях, мы видим, целые сообщества созданы.

Все началось с известных трагических событий в школах Соединенных Штатов. Молодые люди с неустойчивой психикой создают для себя ложных героев. Это означает, что все мы вместе взятые, не только в России, а в мире в целом, плохо реагируем на условия, которые изменяются в мире. Это значит, что мы не создаем нужный, интересный и полезный контент для молодых людей и они хватают суррогат героизма. Это приводит к подобным трагедиях, - сказал Путин.

Напомним, количество жертв в Керчи составляло 20 человек, опознали тела всех погибших.

При этом тело подозреваемого в керченском теракте найдено в библиотеке: при нем были патроны и взрывчатка. Позже в его вещах обнаружили вторую бомбу.

Как сообщал УРА-Информ, вчера около полудня в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв. По предварительным данным в колледже сработало взрывное устройство. Территорию оцепили, а людей эвакуировали из здания. Бойню устроил 18-летний студент четвертого курса колледжа Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в библиотеке колледжа. Стрелок зашел в здание на перемене, поднялся на второй этаж и начал убивать всех вокруг, а когда кончились патроны, спустился на первый этаж и взорвал бомбу.


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