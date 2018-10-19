Под Харьковом на трассе столкнулись две иномарки, погиб водитель одной из них - ФОТО

В результате аварии погиб мужчина. Еще один получил травму.

Как сказано на сайте Национальной полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский". Возле поселка Нестеренки 42-летний водитель "ВАЗ" не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi.

От сильного удара на месте происшествия погиб водитель "ВАЗа" погиб. 47-летний водитель иномарки от госпитализации отказался, ему был оказана помощь на месте.

Сейчас полиция устанавливает причины столкновения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Львовской области в четверг, 18 ноября, рейсовый автобус столкнулся с грузовиков. В результате аварии травмы получили два человека. Как сообщает пресс-служба областной полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Киев-Чоп около девяти часов утра.