В Виннице задержали рецидивиста, который стрелял в патрульных - ФОТО

По его данным, инцидент произошел около шести часов утра на улице Космонавтов. Там сотрудников полиции привлек внимание мужчина в спортивном костюме на велосипеде. Когда правоохранители попытались проверить личность мужчины, тот достал боевой пистолет Макарова и начал стрельбу. Полицейским пришлось открыть огонь в ответ.

Вскоре стрелок попытался скрыться с места происшествия, подчеркнули стражи порядка.

В результате злоумышленник, дважды судимый за кражи житель Хмельницкого, был задержан. Во время перестрелки травм никто не получил.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Киеве правоохранители задержали очередны квартирных воров.