В Виннице задержали рецидивиста, который стрелял в патрульных - ФОТО

В четверг, 18 октября, в Виннице сотрудники правоохранительных органов задержали рецидивиста, который занимался кражами. Об этом сообщил спикер МВД Артем Шевченко на своей страничке в Facebook.
По его данным, инцидент произошел около шести часов утра на улице Космонавтов. Там сотрудников полиции привлек внимание мужчина в спортивном костюме на велосипеде. Когда правоохранители попытались проверить личность мужчины, тот достал боевой пистолет Макарова и начал стрельбу. Полицейским пришлось открыть огонь в ответ.
Вскоре стрелок попытался скрыться с места происшествия, подчеркнули стражи порядка.
В результате злоумышленник, дважды судимый за кражи житель Хмельницкого, был задержан. Во время перестрелки травм никто не получил.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Киеве правоохранители задержали очередны квартирных воров.