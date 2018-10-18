В Одессе от отравления грибами умерла 18-летняя девушка

Об этом сообщили в Одесском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины.

По данным МЗУ, погибшая перед тем как попасть в больницу с отравлением, ела небольшое количество грибов. Вместе с тем медики центра заявили, что отравление вызвало у девушки обострение сахарного диабета и кетоацидотическую кому, что привело к смерти.

"Девушка умерла в городской клинической больнице №11 Одессы", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что жительница Умани употребляла в пищу грибы, собранные в лесах Уманского района.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Черкасской области зафиксировали уже 50 пострадавших от отравления грибами за эту осень. 29 случаев из этих 50-ти – отравления ядовитыми грибами. Так же из 50 пострадавших, 6 человек – это дети в возрасте до 18 лет. В связи с этим в Черкасской области сейчас проводится разъяснительная кампания, касательно сбора грибов.