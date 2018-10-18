09:32 18.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе ночью на побережье сгорели 16 пляжных домиков

В Одессе в ночь на четверг, 18 октября, на побережье произошел пожар.

В Одессе ночью на побережье сгорели 16 пляжных домиков

В результате инцидента были уничтожены 16 домиков для отдыха и здание приемной. Всего в общей сложности выгорело 600 квадратных метров на территории морского побережья.

Как сообщил заместитель начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации и применения сил Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области Александр Крицкого, локализация пожара длилась около двух часов.

При этом сложность тушения огня состояла в сильном порывистом ветре и отсутствии противопожарных разрывов между сооружениями. Трудно также было добраться до места возгорания, - пояснил чиновник, добавив, что пожарные автоцистерны удалось установить только на расстоянии от 200 до 300 метров от места пожара. Дальше осуществлялся подвоз и перекачка воды с расстояния почти 500-700 метров.

Окончательные причины пожара еще установлены, однако по предварительным данным причиной могло стать неосторожное обращение с огнем в одном из куреней.

К счастью, никто во время пожара не пострадал, - заверили в ГосЧС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в трехкомнатной квартире в историческом центре Одессы произошел пожар. По предварительной информации, для ликвидации пожара спасатели установили три выдвижные лестницы и через окна начали тушить огонь.

Квартира, как выяснилось позже, была полностью завалена бытовым мусором и отходами соседей. Во время тушения пожара спасатели эвакуировали жителей соседних квартир и коммерческих помещений.


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