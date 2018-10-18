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В Керчи число жертв стрельбы и взрыва возросло до 20 - ФОТО, ВИДЕО

По состоянию на утром четверга, 18 октября, количество жертв стрельбы и взрыва в политехническом колледже Керчи достигло 20 человек.

В Керчи число жертв стрельбы и взрыва возросло до 20 - ФОТО, ВИДЕО

Как сообщают российские СМИ, ссылаясь на слова заместителя главы администрации Керчи оккупированного Россией полуострова Дилеявера Мельгазиева, все погибшие уже были опознаны родственниками.

При этом 15 из них являлись учениками колледжа, еще пятеро - сотрудниками. Установить число погибших смогли после того, как все тела погибших были доставлены в городской морг, а взрывотехники завершили работы.

Параллельно уточняются списки пострадавших, поскольку до сих пор удалось установить личности не всех спасенных. Часть из них находится в тяжелом состоянии, - пояснил Мельгазиева, добавив, что привезли не три человека из техникума, как ожидалось, а четыре.

Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", было переквалифицировано на статью "Убийство". На всей территории оккупированного Россией Крыма после ЧП были усилены меры безопасности, объявлен траур.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера около полудня в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв. По предварительным данным в колледже сработало взрывное устройство. Территорию оцепили, а людей эвакуировали из здания. Бойню устроил 18-летний студент четвертого курса колледжа Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в библиотеке колледжа. Стрелок зашел в здание на перемене, поднялся на второй этаж и начал убивать всех вокруг, а когда кончились патроны, спустился на первый этаж и взорвал бомбу.


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