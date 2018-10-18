08:15 18.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Названо имя американского пилота, погибшего во время падения истребителя на Винничине

В результате крушения украинского истребителя Су-27 во время учений "Чистое небо" погиб американский пилот подполковник Сет Неринг.

Названо имя американского пилота, погибшего во время падения истребителя на Винничине

Он имел прозвище "Джетро"и был пилотом в 194-й боевой эскадрильи Калифорнийской воздушной национальной гвардии. Об этом накануне в среду вечером, 17 октября, сообщил "Голос Америки".

Издание также сообщило, ссылаясь на слова губернатора штата Калифорния Джерри Брауна, подполковник "Джетро" отдал жизнь, служа штату и государству. Браун и его супруга "выразили глубочайшие соболезнования его семье и друзьям". В заявлении говорится, что губернатор распорядился приспустить флаги на здании законодательного собрания штата в память о Неринге.

Согласно документам, Нерингу было 44 года, он жил в городе Фресно в центральной части Калифорнии. В Украину он прибыл для участия в международных учений "Чистое небо - 2018". Неринг служил в ВВС Национальной гвардии США в Калифорнии.

Представители ВВС Нацгвардии Соединенных Штатов Америки уже подтвердили смерть своего соотечественника и отметили, что США и власти Украины вместе проводят расследование, чтобы определить причину катастрофы.

Неринг погиб, когда совершал "рутинный ознакомительный тренировочный полет". Он начал служить в ВВС Национальной гвардии более 20 лет назад и летал на истребителях F-15 и F-16, - рассказали в представители США, добавив, что вместе с американским пилотом пилот полковник Иван Петренко, который был заместителем командира воздушного командования "Восток" c авиации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Винницкой области разбился истребитель Су-27. Пилоты погибли, прокуратура начала расследование причин падения истребителя.

На месте падения Су-27 нашли "черный ящик". Министр обороны Степан Полторак сообщил, что был найден "черный ящик" и сейчас проводится расследование.


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