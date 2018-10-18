23:47 18.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100206006:Polishuk

На Львовщине автобус столкнулся с с грузовиком, пострадали пассажиры - ФОТО

Во Львовской области в четверг, 18 ноября, рейсовый автобус столкнулся с грузовиков.

На Львовщине автобус столкнулся с с грузовиком, пострадали пассажиры - ФОТО

В результате аварии травмы получили два человека. Как сообщает пресс-служба областной полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Киев-Чоп около девяти часов утра.

Уже на месте правоохранители предварительно установили, что возле села Малехов Жовковского района автобус "Эталон" сообщением Радехов - Львов за рулем которого находился 60-летнего жителя Радеховского района врезался в грузовик "ДАФ" под управлением 26-летнего житель Каменка-Бугского района. Транспортные средства двигались в попутном направлении.

На момент аварии в салоне автобуса находилось 18 пассажиров. Двое из них обратились за медицинской помощью. Сейчас их обследуют врачи.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на севере Польши микроавтобус столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat. В результате дорожно-транспортного происшествия травма получили восемь человек.


Поделиться
Читайте также:
 
Путин заявил, что трагедию в Керчи является результатом глобализации В Британии женщина вышла замуж в 100 лет - ФОТО США сняли оружейное эмбарго для Украины Украинцы получат 800 миллионов сэкономленных субсидий
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив