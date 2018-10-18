На Львовщине автобус столкнулся с с грузовиком, пострадали пассажиры - ФОТО

В результате аварии травмы получили два человека. Как сообщает пресс-служба областной полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Киев-Чоп около девяти часов утра.

Уже на месте правоохранители предварительно установили, что возле села Малехов Жовковского района автобус "Эталон" сообщением Радехов - Львов за рулем которого находился 60-летнего жителя Радеховского района врезался в грузовик "ДАФ" под управлением 26-летнего житель Каменка-Бугского района. Транспортные средства двигались в попутном направлении.

На момент аварии в салоне автобуса находилось 18 пассажиров. Двое из них обратились за медицинской помощью. Сейчас их обследуют врачи.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на севере Польши микроавтобус столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat. В результате дорожно-транспортного происшествия травма получили восемь человек.