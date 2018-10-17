Вторым погибшим пилотом на Винниччине стал военнослужащий Воздушных сил Нацгвардии США

Как сказано в обновленном сообщении на странице ВС ВСУ в социальной сети в среду, 17 октября, вечером во время международных учений "Чистое небо-2018" на территории Винницкой области разбился истребитель Су-27УБ, принадлежавший 831 бригаде тактической авиации из города Миргорода Полтавской области.

Одним из погибших пилотов являлся полковник Иван Петренко, вторым - военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США.

Командование ВВС США в Европе и Африке подтвердило участие военнослужащего США в инциденте с самолетом Су-27.

Военная прокуратура Винницкого гарнизона открыла по факту смерти людей уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил полетов или подготовки к ним". Сегодня а рамках расследования изъята летная документация и документы на самолет, допрашиваются свидетели обстоятельств вылета воздушного судна.

Место падения истребителя находится под охраной, - пояснили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, несмотря на крушение истребителя Су-27 в Винницкой области, в результате которого погибли два пилота, руководство учений "Чистое небо - 2018" приняло решение продолжить полеты всех типов авиатехники. Как сказано в сообщении пресс-службы Воздушных сил, опубликованном в Facebook, вся авиационная техника, которая привлекается к учениям, соответствует всем техническим требованиям, прошла соответствующие разрешительные процедуры.