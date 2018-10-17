14:38 17.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове на пешехода наехал автомобиль

Во Львове, вчера, 16 октября, от наезда автомобиля пострадал ребенок.

Во Львове на пешехода наехал автомобиль

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Согласно информации, происшествие случилось 16 октября в районе 16:00 на улице Независимости в поселке Брюховичи. Водитель автомобиля KIA Sportage, 51-летний житель Червонограда, совершил наезд на пешехода, 9-летнего жителя Яворивского района, после чего въехал в электроопору, которая от удара упала. Школьника госпитализированы с диагнозом ушиб мозга и убойная рана головы. Ребенок находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении.

Тем не менее, по словам свидетелей ДТП, за рулем автомобиля, который совершил наезд на ребенка, была женщина, которая поехала на желтый сигнал светофора.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ДТП и решают вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Киеве на проспекте Бажана мужчина пытался броситься под фуру


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