Во Львове на пешехода наехал автомобиль

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Согласно информации, происшествие случилось 16 октября в районе 16:00 на улице Независимости в поселке Брюховичи. Водитель автомобиля KIA Sportage, 51-летний житель Червонограда, совершил наезд на пешехода, 9-летнего жителя Яворивского района, после чего въехал в электроопору, которая от удара упала. Школьника госпитализированы с диагнозом ушиб мозга и убойная рана головы. Ребенок находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении.

Тем не менее, по словам свидетелей ДТП, за рулем автомобиля, который совершил наезд на ребенка, была женщина, которая поехала на желтый сигнал светофора.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ДТП и решают вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Киеве на проспекте Бажана мужчина пытался броситься под фуру.