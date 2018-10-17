В Штатах в океан упал легкомоторный самолет- ВИДЕО

На момент падения в салоне летательного аппарата находился только 75-летний пилот. К счастью, он выжил.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел на глазах у десятков отдыхающих.

Небольшое воздушное судно упало в воду недалеко от пляжа, где было много людей. Американец летел из Северной Каролины, а самолет упал, потому что кончилось топливо.

Воздушное судно со сломанным крылом спасатели достали из воды.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 16 октября в Винницкой области во время выполнения учебно-боевого полета упал истребитель Су-27. В результате крушения погибли двое пилотов. Их тела и обломки истребителя нашли возле села Пагурцы. Как сообщает Генеральный штаб Министерства обороны, один из погибших военнослужащий Вооруженных сил Украины, а второй - военный национальной гвардии Соединенных Штатов Америки. Инцидент произошел около пяти часов вечера в районе села Уланов между населенными пунктами Бердичев и Хмельник.