12:32 17.10.2018 | Происшествия | Новости
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В Польши микроавтобус столкнулся с легковушкой, пострадали граждане Украины

В северо-западной Польши в среду утром, 17 октября, на прямой автодороге в селе Новая Кишева Хрусты микроавтобум столкнулся с авто марки Volkswagen Passat.

В Польши микроавтобус столкнулся с легковушкой, пострадали граждане Украины

В результате дорожно-транспортного происшествия травма получили восемь человек. Среди пострадавших есть граждане Украины. Как сообщает "Польское радио", ссылаясь на данные местной полиции, авария произошло во время маневра обгона.

22-летний водитель Passat, житель Косьцерського уезда Поморского воеводства, опережая другое машины, вероятно, не убедился в безопасности выполнения этого маневра и совершил лобовое столкновение с микроавтобусом.

От сильного удара травмы получили 28-летний водитель микроавтобуса, житель Силезского воеводства и семь его пассажиров. Это граждане Украины и Пакистана, которые приехали в Польшу на заработки.

Одного из раненых прибыл забрать спасательный вертолет. Других пострадавших было госпитализировано.

Напомним, как сообщал УРА-Информ,11 сентября у польского города Томашив столкнулись два украинские автомобили: погибла 19-летняя девушка, 6 человек получили ранения.


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