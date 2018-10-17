В Польши микроавтобус столкнулся с легковушкой, пострадали граждане Украины

В северо-западной Польши в среду утром, 17 октября, на прямой автодороге в селе Новая Кишева Хрусты микроавтобум столкнулся с авто марки Volkswagen Passat.
В результате дорожно-транспортного происшествия травма получили восемь человек. Среди пострадавших есть граждане Украины. Как сообщает "Польское радио", ссылаясь на данные местной полиции, авария произошло во время маневра обгона.
22-летний водитель Passat, житель Косьцерського уезда Поморского воеводства, опережая другое машины, вероятно, не убедился в безопасности выполнения этого маневра и совершил лобовое столкновение с микроавтобусом.
От сильного удара травмы получили 28-летний водитель микроавтобуса, житель Силезского воеводства и семь его пассажиров. Это граждане Украины и Пакистана, которые приехали в Польшу на заработки.
Одного из раненых прибыл забрать спасательный вертолет. Других пострадавших было госпитализировано.
Напомним, как сообщал УРА-Информ,11 сентября у польского города Томашив столкнулись два украинские автомобили: погибла 19-летняя девушка, 6 человек получили ранения.