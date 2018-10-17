15:39 17.10.2018 | Происшествия | Новости
100205891:di

В Харьковской области рейдеры пытались отобрать урожай - ВИДЕО

Урожай пшеницы и подсолнечника фермерского хозяйства «Хороший хозяин», расположенного в селе Картамыш Первомайского района Харьковской области, пытались захватить местные бизнесмены.

В Харьковской области рейдеры пытались отобрать урожай - ВИДЕО

Об этом сообщают в отделении полиции Первомайского района.

Сельхозпроизводители уже не впервые обвиняют местного бизнесмена в рейдерстве. Однако на этот раз он действовал по решению Хозяйственного суда Харьковской области, который вынес постановление об аресте фермерских земель и урожая.

По словам представителей хозяйства, решение было вынесено в последний день перед выходными, буквально за несколько минут до окончания рабочего дня. Поэтому если бы местное население не вмешалось, то урожай бы собрали и вывезли в течение праздничных дней. Отметим, что в случае захвата урожая, предприятие лишилось бы возможности уплатить долги.

Вполне очевидно, что работники очень возмущены, ведь они не имеют даже возможности опротестовать вовремя решение суда, потому что впереди несколько выходных. Недовольные пайщики предприятия возмущены и бездействием полиции. Однако, они не опускают руки и намерены все же обжаловать решение.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", украинские аграри собрали 81% урожая зерновых.


Поделиться
Читайте также:
 
Взрыв в колледже в Керчи признали терактом, - Следком РФ Леди Гага подтвердила слухи о помолвке - ФОТО В Черкасской области фиксируют массовые отравления грибами Во Львове на пешехода наехал автомобиль
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив