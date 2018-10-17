В Харьковской области рейдеры пытались отобрать урожай - ВИДЕО

Об этом сообщают в отделении полиции Первомайского района.

Сельхозпроизводители уже не впервые обвиняют местного бизнесмена в рейдерстве. Однако на этот раз он действовал по решению Хозяйственного суда Харьковской области, который вынес постановление об аресте фермерских земель и урожая.

По словам представителей хозяйства, решение было вынесено в последний день перед выходными, буквально за несколько минут до окончания рабочего дня. Поэтому если бы местное население не вмешалось, то урожай бы собрали и вывезли в течение праздничных дней. Отметим, что в случае захвата урожая, предприятие лишилось бы возможности уплатить долги.

Вполне очевидно, что работники очень возмущены, ведь они не имеют даже возможности опротестовать вовремя решение суда, потому что впереди несколько выходных. Недовольные пайщики предприятия возмущены и бездействием полиции. Однако, они не опускают руки и намерены все же обжаловать решение.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", украинские аграри собрали 81% урожая зерновых.