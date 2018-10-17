В катастрофе истребителя в Винницкой области погиб полковник Иван Петренко

Этот вылет был ознакомительным и не самым сложным. Об этом сообщил генерал, командир "Востока" Олег Струцинский. По его словам, 46-летний Петренко был летчиком первого класса и допущен к полетам на всех самолетах этого класса.

Это опытный пилот, есть малая вероятность того, что это могла быть именно его ошибка, - пояснил Струцинский, добавив, что все самолеты перед началом учений проверялись, и самолет с технической неисправностью не мог быть допущен к полетам.

Он также пока не смог назвать причину аварии, однако отметил, что очевидцы утверждают, что самолет был на низкой высоте, врезался в землю и загорелся.

В свою очередь коллеги погибшего полковника Петренко называют его одним из лучших летчиков, отмечая, что "таких пилотов осталось 40-50 на всю Украину".

Петренко принимал участие в боевых действиях на Донбассе, последний год служил в Днепре.

Напомним, как сообща УРА-Информ, 16 октября около пяти часов вечера в Винницкой области, упал военный истребитель Су-27УБ, выполнявший учебно-боевой полет в рамках военных учений "Чистое небо 2018".

В ВВС США подтвердили, что вторым участником крушения Су-27 является американский военный.