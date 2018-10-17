15:50 17.10.2018 | Происшествия | Новости
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Взрыв в колледже в Керчи признали терактом, - Следком РФ

Следственный комитет России открыл уголовное дело по статье о теракте после взрыва в керченском колледже, в результате которого погибли не менее 10 человек.

Взрыв в колледже в Керчи признали терактом, - Следком РФ

Об этом говорится на сайте СК.

О том, что в учебном заведении произошел взрыв из-за срабатывания неизвестного взрывного устройства, сообщал Национальный антитеррористический комитет (НАК). В настоящее время иформация о пострадавших уточняется, большая часть из них - подростки.

"По факту взрыва в Керчи Следком РФ открыл уголовное дело, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.

Как рассказали в Следкоме РФ, сейчас сформирован штаб из сотрудников Следкома, ФСБ и МВД России, проводится допрос свидетелей и очевидцев, изучается видео с камер наблюдения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в  оккупированной Керчи в колледже прогремел взрыв, десять человек погибли. Медики уже госпитализировали 18 человек.


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