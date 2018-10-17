Под Сумами на элеваторе произошел взрыв

В результате инцидента на улице оказались десять тысяч тонн кукурузы. Зерно засыпало улицу и огороды.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в селе Нижняя Сыроватка, а напуганные жители села восприняли мощный звук за взрыв боеприпаса. Вместе с тем взорвалась одна из емкостей на зернохранилищ.

По предварительным данным, инцидент произошел не из-за подрыва, а перегрузки. У емкости отлетели заклепки и зерно оказалось на улице.

Полиция проводит проверку по данному факту.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на вторник, 9 октября, приблизительно в четыре часа утра пришла информация о том, что в районе населенного пункта Ичня Черниговского района произошел взрыв на технической территории. Взрыв произошел на территории шестого арсенала.