10:59 17.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100205867:Polishuk

Под Сумами на элеваторе произошел взрыв

В Сумской области во вторник, 16 октября, взорвался зерновой элеватор.

Под Сумами на элеваторе произошел взрыв

В результате инцидента на улице оказались десять тысяч тонн кукурузы. Зерно засыпало улицу и огороды.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в селе Нижняя Сыроватка, а напуганные жители села восприняли мощный звук за взрыв боеприпаса. Вместе с тем взорвалась одна из емкостей на зернохранилищ.

По предварительным данным, инцидент произошел не из-за подрыва, а перегрузки. У емкости отлетели заклепки и зерно оказалось на улице.

Полиция проводит проверку по данному факту.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на вторник, 9 октября, приблизительно в четыре часа утра пришла информация о том, что в районе населенного пункта Ичня Черниговского района произошел взрыв на технической территории. Взрыв произошел на территории шестого арсенала.


Поделиться
Читайте также:
 
Малая приватизация принесла значительную прибыль - ФОТО На Соломоновых островах произошло землетрясение В Афганистане неизвестные подорвали кандидата в местный парламент В Киеве произошел пожар в ресторане - ФОТО, ВИДЕО
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив