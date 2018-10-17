08:32 17.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Командование ВВС решило продолжить учения "Чистое небо - 2018"

Несмотря на крушение истребителя Су-27 в Винницкой области, в результате которого погибли два пилота, руководство учений "Чистое небо - 2018" приняло решение продолжить полеты всех типов авиатехники.

Командование ВВС решило продолжить учения

Как сказано в сообщении пресс-службы Воздушных сил, опубликованном в Facebook, вся авиационная техника, которая привлекается к учениям, соответствует всем техническим требованиям, прошла соответствующие разрешительные процедуры.

Командование Воздушных сил также подтвердило, что в результате авиационной катастрофы Су-27УБ во время многонациональных учений погибло два пилота - экипаж самолета.

На данный момент на месте катастрофы работает группа офицеров командования Воздушных сил ВС Украины, ведущие специалисты авиационно-технической лаборатории и другие специалисты, которые собирают материалы для расследования и установления причины авиакатастрофы.

Никто из мирного населения не пострадал, - заверили в пресс-службе, добавив, что по словам местных жителей самолет начал терять высоту и пилоты якобы уводили истребитель от жилых домов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, тела летчиков найдены и командиром экипажа был полковник Петренко Иван Николаевич, заместитель командира по авиации - начальник авиации воздушного командования "Восток". Данные второго пилота пообещали сообщить позже.


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