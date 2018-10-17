22:15 17.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100205915:Polishuk

Количество пострадавших от взрыв в Керчи продолжает расти - ФОТО

В аннексированной Россией Керчи продолжает расти количество жертв и пострадавший в результате взрыва в политехническом колледже.

Количество пострадавших от взрыв в Керчи продолжает расти - ФОТО

По состоянию на восемь часов вечера среды, 17 октября, от рук террориста погибли 19 человек. При этом 54 человек пострадали.

Как сообщает Интерфакс, ссылаясь на данные Единой дежурно-диспетчерской службы Керчи, восемь человек находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, сегодня около полудня в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв. По предварительным данным в колледже сработало взрывное устройство. Территорию оцепили, а людей эвакуировали из здания.

Бойню устроил 18-летний студент четвертого курса колледжа Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в библиотеке колледжа. Стрелок зашел в здание на перемене, поднялся на второй этаж и начал убивать всех вокруг, а когда кончились патроны, спустился на первый этаж и взорвал бомбу.

Как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко выразил сочувствие украинцам, которые потеряли детей и близких во время взрыва в керченском колледже.

Как написал в своем Twitter глава государства, прокуратура Автономной республики Крым возбудила уголовное производство по статье теракт по факту взрыва. Расследование таких дел является важным для Украины, так как Крым, это украинская территория, а погибшие являлись украинскими гражданами, - подчеркнул Порошенко.


Поделиться
Читайте также:
 
Порошенко прокомментировал массовое убийство в Керчи Правительство утвердило механизм разделения средств для политзаключенных В Украине в четверг сохранится теплая погода Кабмин в пятницу может рассмотреть вопрос цены на газ для населения
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив