Количество пострадавших от взрыв в Керчи продолжает расти - ФОТО

По состоянию на восемь часов вечера среды, 17 октября, от рук террориста погибли 19 человек. При этом 54 человек пострадали.

Как сообщает Интерфакс, ссылаясь на данные Единой дежурно-диспетчерской службы Керчи, восемь человек находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, сегодня около полудня в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв. По предварительным данным в колледже сработало взрывное устройство. Территорию оцепили, а людей эвакуировали из здания.

Бойню устроил 18-летний студент четвертого курса колледжа Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в библиотеке колледжа. Стрелок зашел в здание на перемене, поднялся на второй этаж и начал убивать всех вокруг, а когда кончились патроны, спустился на первый этаж и взорвал бомбу.

Как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко выразил сочувствие украинцам, которые потеряли детей и близких во время взрыва в керченском колледже.

Как написал в своем Twitter глава государства, прокуратура Автономной республики Крым возбудила уголовное производство по статье теракт по факту взрыва. Расследование таких дел является важным для Украины, так как Крым, это украинская территория, а погибшие являлись украинскими гражданами, - подчеркнул Порошенко.