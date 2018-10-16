Во Львовской области перевернулся микроавтобус, есть погибшие

На Львовщине в Самборском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса. В результате аварии есть погибшие и раненые. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.
По словам правоохранителей, водитель автомобиля "Мерседес Бенц Е320", 33-летний житель Самборского района, на повороте не справился с управлением и съехал в кювет. В автомобиле находилось кроме водителя еще двое пассажиров.
Таким образом, в результате ДТП в больнице от полученных травм скончалась пассажирка автомобиля, 33-летняя жительница Самборского района. Кроме того, телесные повреждения получили водитель и 20-летняя пассажирка.
Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Николаевской области случилось смертельное ДТП. По информации правоохранителей, трагедия произошла на трассе Т-1510 "Арбузинка - Еланец", недалеко от села Новопетровка. Здесь автомобиль "Славута" вылетел с дороги в кювет и врезался в дерево.