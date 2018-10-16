12:01 16.10.2018 | Происшествия | Новости
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В Польше задержаны злоумышленники, напавшие на украинского на таксиста - ФОТО

Сегодня с утра, 16 октября, польском городе Ополе полиция задержала трех молодых людей, которые оскорбляли украинского таксиста и угнали его автомобиль.

В Польше задержаны злоумышленники, напавшие на украинского на таксиста - ФОТО

Об этом сообщает местное издание Radio Zet.

На 21-летнего водителя такси напали во время выполнения заказа трое молодых мужчин. Когда пассажиры поняли, что водитель украинец, они начали ему угрожать.

После того как мужчины становились все более агрессивными, водитель остановил автомобиль, вышел из него и вызвал полицию. В это время один из пассажиров пересел на водительское кресло и уехал, в автомобиле остались документы и телефон украинца.

Полицейские вскоре задержали двух пассажиров, которые были навеселе. Третьего мужчину, который угнал автомобиль, задержали через несколько часов в Кракове.

Двум мужчинам предъявлены обвинения в пренебрежении на национальной почве, третий будет отвечать перед законом за кражу автомобиля. Всем хулиганам грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", спикер Сейма Польши Марек Кухцинский призвал польских депутатов поддержать интеграцию Киева в сотрудничество в рамках "Инициативы трех морей".


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