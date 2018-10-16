В Марокко поезд сошел с рельс, четыре человека погибли - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека. Еще около 80 пассажиров получили травмы.

Как сообщает Reuters, ссылаясь на слова одного из чиновников железной дороги Марокко, вагоны поезда сошли с рельсов.

Вместе с тем местные СМИ сообщили, что поезд свалился с рельсов возле города Сиди Букнадель на линии Рабат-Кенитра. В офисе государственной железной дороги фирме ONCF на данный момент никаких официальных комментариев по поводу аварии пока не давали.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 15 октября 2018 в Германии поезд столкнулся с грузовиком, пострадали 17 человек. Информации о погибших не поступало.