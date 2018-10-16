В Киевской области легковушка протащила пешехода на капоте 30 метров - ВИДЕО

Отмечается, что несчастный случай произошел около двух ночи. Авария произошла возле местного кафе "Придорожное". На месте аварии патрульные установили, что автомобиль Toyota сбила мужчину, пешеход оказался на автомобиле, через 60 м он упал на асфальт и еще 30 м автомобиль тянул тело по дороге. В результате мужчине оторвало ногу, он умер.

В результате зверского наезда, мужчине оторвало ногу, от полученных травм он скончался на месте инцидента. В свою очередь Toyota вылетела в кювет.

Уже за пределами проезжей части машина проехала еще около 70 метров и только после этого Corolla остановилась в дереве. Полиция установила, что у автомобиля были сломаны тормоза.

Водитель автомобиля госпитализирован в Броварскую больницу. У погибшего не обнаружили документов, на вид ему около 25-30 лет. В данный момент проходит следствие по случаю ДТП.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в районе Таировского кладбища Одесской области произошло столкновение двух легковушек. По предварительной информации, водитель автомобиля BMW 3 на номерах болгарской регистрации, двигался в сторону города по Ильичевской дороге.