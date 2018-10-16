09:59 16.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве возле метро произошла драка со стрельбой

В ночь на 16 октября, неподалеку станции метро "Харьковская" произошла драка с использованием холодного оружия и травматического оружия. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции города.

В Киеве возле метро произошла драка со стрельбой

По словам правоохранителей, потасовка сначала началась возле ТРЦ "New way". Посетители лотереи "Космолот" не сошлись во мнениях, после чего решили разобраться в драке с использованием холодного оружия.

Очевидцы происшествия отмечают, что в драке участвовали около 40 человек славянской и восточной внешности. Кроме того, у кого-то из участников был пистолет, на земле лежали неиспользованные патроны от травматического оружия.

Также, во время разбирательств один из мужчин разбил лобовое стекло рядом стоящего авто столбиком для парковки. На асфальте осталась кровь.

Полиция о происшествии узнала из анонимного звонка. Когда патрульные прибыли на место, никого из участников не было, а одного забрала скорая.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на частной вечеринке в Лос-Анджелесе произошла перестрелка, в результате чего были ранены семь человек. Сообщается, что пятеро человек были транспортированы в медучреждения из-за ранений, полученные от выстрелов.


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