04:00 16.10.2018 | Происшествия | Новости
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В Германии поезд столкнулся с грузовиком, 17 человек травмированы

В Германии в понедельник, 15 октября, пассажирский поезд столкнулся с грузовиком.

В Германии поезд столкнулся с грузовиком, 17 человек травмированы

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили 17 человек. Как сообщает издание T-online, инцидент произошел на Боденском озере - земля Баден-Вюртемберг.

Всех травмированных направили в больницу. По данным врачей пассажиры получили легкие ранения. Среди них - водитель фуры.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в западной провинции Турции Измире в понедельник, 15 октября, грузовик с мигрантами сорвался с моста. В результате аварии машина упала в реку. По предварительным данным 22 человека погибли, включая детей. Еще 13 человек получили ранения.


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