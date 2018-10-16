15:24 16.10.2018 | Происшествия | Новости
100205801:nastya

Ушел из жизни создатель цифрового телевидения

Во вторник 16 октября, на 97-м году умер советский и российский ученый Марк Кривошеев, который является легендарным создателем цифрового телевидения. Об этом сообщают российские СМИ.

Ушел из жизни создатель цифрового телевидения

Отметим, что до конца своей жизни Марк сохранял ясный ум и энтузиазм настоящего ученого и замечательного человека. Марк Иосифович стоял у истоков современного мирового телевидения, внёс огромный вклад в создание цифровых технологий.

Известно, что родом Кривошеев с Украины, он родился в Полтаве. Учился он в Московском институте инженеров связи, после чего поступил еще и в Московский телевизионный центр.

В 1948 году он впервые вывел в эфир сигналы ТВ-программы в стандарте 625 строк. Помимо этого, он участвовал в процессе создания телевизоров, которые могут поддерживать данный стандарт.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в возрасте 96 лет в Соединенных Штатах Америки ушел из жизни известный физик Леон Ледерман, который совместно с коллегами получил Нобелевскую премию за открытие мюонного нейтрино.


Поделиться
Читайте также:
 
Рада запретила привлекать к уголовной ответственности сопредседателя фракции "Оппоблок" Мудреный церковный спор превратился в геополитическую горячую точку На трассе Одесса-Николаев автомобиль въехал в отбойник, есть погибший - ФОТО Италия намерена добиться ослабления санкций против РФ
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив