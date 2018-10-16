Ушел из жизни создатель цифрового телевидения

Отметим, что до конца своей жизни Марк сохранял ясный ум и энтузиазм настоящего ученого и замечательного человека. Марк Иосифович стоял у истоков современного мирового телевидения, внёс огромный вклад в создание цифровых технологий.

Известно, что родом Кривошеев с Украины, он родился в Полтаве. Учился он в Московском институте инженеров связи, после чего поступил еще и в Московский телевизионный центр.

В 1948 году он впервые вывел в эфир сигналы ТВ-программы в стандарте 625 строк. Помимо этого, он участвовал в процессе создания телевизоров, которые могут поддерживать данный стандарт.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в возрасте 96 лет в Соединенных Штатах Америки ушел из жизни известный физик Леон Ледерман, который совместно с коллегами получил Нобелевскую премию за открытие мюонного нейтрино.