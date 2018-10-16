15:13 16.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На трассе Одесса-Николаев автомобиль въехал в отбойник, есть погибший - ФОТО

В Одесской области легковой автомобиль на высокой скорости врезался в отбойник, вследствие чего погиб водитель. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

На трассе Одесса-Николаев автомобиль въехал в отбойник, есть погибший - ФОТО

Как отмечается, авария случилась около 6:00 на трассе Одесса – Николаев.

По словам правоохранителей, водитель легковушки 1995 года рождения не справился с управлением, и автомобиль на высокой скорости врезался в отбойник. В результате ДТП от полученных травм мужчина погиб на месте.

В настоящее время следователи по данному факту сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения") Уголовного кодекса Украины.

Следствие по факту аварии продолжается.

Напрмним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Бровары Киевской области произошла смертельная авария с участием пешехода и легкового автомобиля. На месте аварии патрульные установили, что автомобиль Toyota сбила мужчину, пешеход оказался на автомобиле, через 60 м он упал на асфальт и еще 30 м автомобиль тянул тело по дороге. В результате мужчине оторвало ногу, он умер.


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