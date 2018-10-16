09:20 16.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Легковушка влетела в остановку с людьми в Кривом Роге - ФОТО

В Кривом Роге вчера вечером, 15 октября, легковой автомобиль на всей скорости влетел в остановку общественного транспорта. В результате происшествия пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

Легковушка влетела в остановку с людьми в Кривом Роге - ФОТО

Отметим, что несчастный случай произошел приблизительно в 18:00.

Правоохранители установили, что автомобиль "Geely" двигался в сторону остановки. Однако, водитель не справился с управлением автомобиля, столкнулся с "Daewoo" и вылетел на остановку общественного транспорта "Светлогорская".

В момент ДТП на остановке находились люди, ожидавшие общественный транспорт. Таким образом, в результате аварии пострадали мужчина и женщина. У пострадавших травмы различной степени тяжести.

Правоохранители продолжают работать на месте инцидента.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Николаевской области случилось смертельное ДТП. По информации правоохранителей, трагедия произошла на трассе Т-1510 "Арбузинка - Еланец", недалеко от села Новопетровка. Здесь автомобиль "Славута" вылетел с дороги в кювет и врезался в дерево.


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