В Ровенской области мужчина занимался контрабандой янтаря - ФОТО

Правоохранители установили, что мужчина занимался незаконной деятельностью. Цех был прямо у него дома. Во время обыска полицейские нашли там 100 кг янтаря различных фракций, 8 станков для его обработки, две мотопомпы заводского производства и черновые записи.

Отметим, что общая стоимость всего найденного оценивается в – 1,4 млн гривен. Все это было изъято. Сейчас продолжается расследование. Правоохранители ищут тех, кому мужчина продавал обработанные камни, а также других причастных к нелегальной деятельности.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Запорожской области пограничники изъяли контрабандные сигареты на сумму в миллион гривен. Инцидент произошел в городе Бердянске.