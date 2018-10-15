12:22 15.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100205683:nastya

В Николаевской области произошло смертельное ДТП - ФОТО

В ночь на 15 октября, в Николаевской области случилось смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

В Николаевской области произошло смертельное ДТП - ФОТО

По информации правоохранителей, трагедия произошла на трассе Т-1510 "Арбузинка - Еланец", недалеко от села Новопетровка. Здесь автомобиль "Славута" вылетел с дороги в кювет и врезался в дерево.

В результате столкновения водитель машины, которому было 50 лет, от полученных травм погиб на месте происшествия. Его 49-летняя пассажирка была госпитализирована в местную больницу.

В данный момент правоохранители устанавливают все детали произошедшего.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", два космонавта выжили в аварии при доставке корабля "Союз-МС-10" к МКС. Это новое испытание для российско-американского сотрудничества в космосе, которое становится все более незащищенным от геополитической напряженности.


Поделиться
Читайте также:
 
В мире отмечают Международный день сельских женщин В Лисичанске вертолет сбил беспилотник В Ровенской области мужчина занимался контрабандой янтаря - ФОТО В Калифорнии автобус с пассажирами попал в аварию пострадали 40 человек
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив