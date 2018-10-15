В Николаевской области произошло смертельное ДТП - ФОТО

По информации правоохранителей, трагедия произошла на трассе Т-1510 "Арбузинка - Еланец", недалеко от села Новопетровка. Здесь автомобиль "Славута" вылетел с дороги в кювет и врезался в дерево.

В результате столкновения водитель машины, которому было 50 лет, от полученных травм погиб на месте происшествия. Его 49-летняя пассажирка была госпитализирована в местную больницу.

В данный момент правоохранители устанавливают все детали произошедшего.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", два космонавта выжили в аварии при доставке корабля "Союз-МС-10" к МКС. Это новое испытание для российско-американского сотрудничества в космосе, которое становится все более незащищенным от геополитической напряженности.