13:45 15.10.2018 | Происшествия | Новости
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В Непале из-за снежного шторма погибли девять альпинистов

В Непале спасатели сняли с горы Гурья тела девяти альпинистов.

В Непале из-за снежного шторма погибли девять альпинистов

Они погибли еще 12 октября в результате снежного шторма. Как сообщает ВBC, группа планировала покорить вершину высотой 7,2 километров в гималайском массиве Аннапурна. На высоте 3,5 километров они разбили лагерь чтобы переночевать, однако в пятницу налетел снежный шторм, в результате которого вся группа погибла.

Тела с многочисленными переломами и травмами головы спасатели обнаружили в разных местах лагеря в радиусе 500 метров.

По данным местных властей группа состояла из пяти южнокорейцев и четырех местных гидов, а вел группу опытный альпинист Ким Чан Хо, которому удалось подняться на 14 высочайших вершин мира без кислородного снаряжения.

Это самая большая группа альпинистов, которая погибла в Непале за последние два года. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства гибели людей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в августе в центральной части Непала упал вертолет, на борту которого находились семь человек. Вертолет перевозил пациента из деревни Самагон в столицу Непала Катманду. Все, кто находился на борту шесть из семи человек, включая пилота, погибли.


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