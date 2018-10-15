В Непале из-за снежного шторма погибли девять альпинистов

Они погибли еще 12 октября в результате снежного шторма. Как сообщает ВBC, группа планировала покорить вершину высотой 7,2 километров в гималайском массиве Аннапурна. На высоте 3,5 километров они разбили лагерь чтобы переночевать, однако в пятницу налетел снежный шторм, в результате которого вся группа погибла.

Тела с многочисленными переломами и травмами головы спасатели обнаружили в разных местах лагеря в радиусе 500 метров.

По данным местных властей группа состояла из пяти южнокорейцев и четырех местных гидов, а вел группу опытный альпинист Ким Чан Хо, которому удалось подняться на 14 высочайших вершин мира без кислородного снаряжения.

Это самая большая группа альпинистов, которая погибла в Непале за последние два года. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства гибели людей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в августе в центральной части Непала упал вертолет, на борту которого находились семь человек. Вертолет перевозил пациента из деревни Самагон в столицу Непала Катманду. Все, кто находился на борту шесть из семи человек, включая пилота, погибли.