В Лисичанске вертолет сбил беспилотник

В небе над Лисичанском вертолет Ми-24 сбил разведывательный беспилотник Орлан-10. Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook.
Отмечается, что экипаж вертолета Ми-24 на практике проверил полученные навыки борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
Беспилотный летательный аппарат Орлан-10 маневрировал по высоте и по направлениям. Лишь один удар из вооружения ударного вертолета - вражеский беспилотник падает.
Благодаря записи на беспилотном аппарате было слышно переговоры пилотов: "Еще прицелься... Попали... Все, он падает. Уходим...".
Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", над Средиземным морем во время ударов израильской авиации по Сирии и пусков ракет с французского корабля пропал российский самолет-разведчик Ил-20. На его борту находились 14 военнослужащих.