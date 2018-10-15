11:27 15.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Лисичанске вертолет сбил беспилотник

В небе над Лисичанском вертолет Ми-24 сбил разведывательный беспилотник Орлан-10. Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

В Лисичанске вертолет сбил беспилотник

Отмечается, что экипаж вертолета Ми-24 на практике проверил полученные навыки борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Беспилотный летательный аппарат Орлан-10 маневрировал по высоте и по направлениям. Лишь один удар из вооружения ударного вертолета - вражеский беспилотник падает.

Благодаря записи на беспилотном аппарате было слышно переговоры пилотов: "Еще прицелься... Попали... Все, он падает. Уходим...".

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", над Средиземным морем во время ударов израильской авиации по Сирии и пусков ракет с французского корабля пропал российский самолет-разведчик Ил-20. На его борту находились 14 военнослужащих. 


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