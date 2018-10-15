В Краматорске разоблачили подпольную базу контрафактных сигарет - ФОТО

Правоохранители установили, что в помещении было около 190 ящиков с сигаретами без марок акцизного сбора. Предварительная стоимость найденного - 3,3 млн гривен.

В полиции отметили, что сигареты изъяты в установленном порядке.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению круга лиц, причастных к уголовному правонарушению по ст. 204 УК Украины.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Запорожской области пограничники изъяли контрабандные сигареты на сумму в миллион гривен. Инцидент произошел в городе Бердянске.