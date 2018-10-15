На Донбассе сообщили о потерях

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Игорь Мосийчук.

В своем посте он написал, что 12 октября, под Зайцево погиб его земляк боец с Полтавщины - Андрей Корна. Ему было 27 лет, два месяца осталось до окончания службы.

Эту информацию также подтверждает другой нардеп - Константин Ищейкин. Он добавил, что у погибшего военнослужащего был позывной "Хорол".

Стоит отметить, что пресс-служба штаба ООС не сообщала 12 октября о погибших военнослужащих на Донбассе.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Сумской области в городе Конотоп в праздник ко Дню защитника Украины, мужчин "оригинально" поздравили видеорядом с символикой так называемой "ДНР".