07:00 15.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Донбассе сообщили о потерях

Накануне Дня защитника Украины в Донецкой области, в районе проведения Операции объединенных сил погиб военнослужащий из Полтавской области Андрей Корна.

На Донбассе сообщили о потерях

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Игорь Мосийчук.

В своем посте он написал, что 12 октября, под Зайцево погиб его земляк боец с Полтавщины - Андрей Корна. Ему было 27 лет, два месяца осталось до окончания службы.

Эту информацию также подтверждает другой нардеп - Константин Ищейкин. Он добавил, что у погибшего военнослужащего был позывной "Хорол".

Стоит отметить, что пресс-служба штаба ООС не сообщала 12 октября о погибших военнослужащих на Донбассе.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Сумской области в городе Конотоп в праздник ко Дню защитника Украины, мужчин "оригинально" поздравили видеорядом с символикой так называемой "ДНР". 


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