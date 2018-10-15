На Донбассе сообщили о потерях

Накануне Дня защитника Украины в Донецкой области, в районе проведения Операции объединенных сил погиб военнослужащий из Полтавской области Андрей Корна.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Игорь Мосийчук.
В своем посте он написал, что 12 октября, под Зайцево погиб его земляк боец с Полтавщины - Андрей Корна. Ему было 27 лет, два месяца осталось до окончания службы.
Эту информацию также подтверждает другой нардеп - Константин Ищейкин. Он добавил, что у погибшего военнослужащего был позывной "Хорол".
Стоит отметить, что пресс-служба штаба ООС не сообщала 12 октября о погибших военнослужащих на Донбассе.
Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Сумской области в городе Конотоп в праздник ко Дню защитника Украины, мужчин "оригинально" поздравили видеорядом с символикой так называемой "ДНР".