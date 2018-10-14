09:45 14.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В центре Киева на полном ходу загорелась иномарка - ФОТО

В субботу, 13 октября, в Киеве на развязке перед мостом Патона сгорел Ford Siera. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В центре Киева на полном ходу загорелась иномарка - ФОТО

По предварительной информации, автомобиль по неизвестным причинам загорелся на ходу. Возгорание, вероятно, произошло от газовой установки. В результате аварии пострадал водитель иномарки.

Неравнодушные автомобилисты пытались усмирить огнетушителями, но этого сделать не удалось. На место прибыли соответствующие органы и потушили Ford.

Примечательно, что никто из работников экстренных служб не мог найти водителя автомобиля, в сторону центра образовалась огромная пробка. Сейчас движение на дороге восстановлено.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на трассе Киев-Харьков семья чудом осталась жива после чудовищного ДТП.


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