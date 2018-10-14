В Португалии продолжает бушевать шторм "Лесли" - ФОТО

Отмечается, что спецслужбы гражданской обороны зафиксировали почти 1,9 тыс. различных инцидентов, в том числе падений деревьев. Кроме того, из-за страшного шторма пришлось эвакуировать людей, а также перекрывать некоторые дороги. Движение по ним уже было возобновлено.

По городу было отменено более 40 рейсов, в том числе в аэропорту Лиссабона.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на западном побережье Финляндии сильнейший шторм "Куйсма", который оставил тысячи людей без электричества. Как отмечается, в данное время около 14 тысяч домашних хозяйств остаются без света. Больше всего таких хозяйств было в Пору, Эурайоки, Кристиинанкаупунки и Мерикарвия.