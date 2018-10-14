20:27 14.10.2018 | Происшествия | Новости
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В Португалии продолжает бушевать шторм "Лесли" - ФОТО

В Португалии продолжает бушевать разрушительный шторм "Лесли". В результате происшествия травмы получили 27 человек, и около 325 тысяч человек остались без электричества. Снимки с места происшествия публикуют очевидцы в сети.

В Португалии продолжает бушевать шторм

Отмечается, что спецслужбы гражданской обороны зафиксировали почти 1,9 тыс. различных инцидентов, в том числе падений деревьев. Кроме того, из-за страшного шторма пришлось эвакуировать людей, а также перекрывать некоторые дороги. Движение по ним уже было возобновлено.

По городу было отменено более 40 рейсов, в том числе в аэропорту Лиссабона.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на западном побережье Финляндии  сильнейший шторм "Куйсма", который оставил тысячи людей без электричества. Как отмечается, в данное время около 14 тысяч домашних хозяйств остаются без света. Больше всего таких хозяйств было в Пору, Эурайоки, Кристиинанкаупунки и Мерикарвия.


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