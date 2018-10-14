В Киеве водитель иномарки слетел с моста и пролетел 30 метров - ФОТО

По предварительной информации, рулевой иномарки, находясь в нетрезвом состоянии после посещения ночного клуба, решил "поколесить" по городу на огромной скорости. Во время одного неудачного маневра в сторону ул. В.Гетьмана машину занесло на повороте и она полностью слетела вниз с моста, пролетев приблизительно 30 метров.

В результате ДТП очень сильно пострадал автомобиль: вырвало двигатель, коробку и колесо. Целиком отлетела выхлопная система.

Сейчас водитель находится в тяжелом состоянии, его срочно госпитализировали медики скорой.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на Большой Окружной произошло лобовое столкновение двух Volkswagen.