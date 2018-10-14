В Киеве среди бела дня неизвестный похитил маленького ребенка

Полиция ввела оперативный план "Перехват". Разыскивают черный автомобиль Geely. Был ли кто-то в автомобиле помимо самого похитетеля покамест не известно. Правоохранители также предупреждают о том, что преступник может быть вооружен.

На данный момент известно, что мальчик находился в данной машине и кричал о помощи, после чего в авто сел человек и ударил ребенка. Сообщается, что автомобиль выехал в сторону Борщаговки.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве муж похитил ребенка у экс-супруги. Злоумышленника удалось задержать спустя несколько часов. Им оказался отец ребенка. Он признался, что выхватил своего сына из рук бывшей супруги, посадил в машину и увез в неизвестном направлении.