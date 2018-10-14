14:35 14.10.2018 | Происшествия | Новости
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В Афганистане смертник подорвался на избирательном участке

В провинции Тахар на северо-востоке Афганистана произошел теракт. Об этом передает Reuters.

В Афганистане смертник подорвался на избирательном участке

Сообщается, что во время предвыборного митинга кандидата в депутаты парламента Назифы Юсуфи Бэк подорвался мотоцикл, который смертник направил в толпу людей.

В результате инцидента пострадало 55 и погибло 13 человек. Среди жертв - сотрудники служб безопасности и гражданские лица, сообщил представитель полиции штата Халил Асира.

Стоит отметить, что талибы поклялись сорвать выборы в афганский парламент, особенно это касается депутатов женского пола. Примечательно, что Назифа Юсуфи Бэк является одной из 417-ти женщин, которые претендуют на кресло в парламенте страны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Афганистане в городе Гардез исламисты организовали теракт в шиитской мечети.


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