На Черкащине правоохранители обнаружили три теплицы с конопляными саженцами - ФОТО

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, установили, что наркотические вещества мужчина хранил с целью сбыта. Незаконный "бизнес" разоблачили полицейские совместно с сотрудниками СБУ. Вещественные доказательства изъяты и будут направлены на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Николаевской области полисмены обнаружили трехметровые кусты конопли.