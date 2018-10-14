Во Львове задержали 21-летнего парня, который отбирал мобильные телефоны у школьников

Сообщается, что в сентябре в Железнодорожный отдел полиции уже пытался реагировать на жалобы родителей, которые сетовали на постоянные нападки со стороны неизвестного преступника, отбиравшего телефоны у их детей.

Спустя месяц мужчина был пойман. Грабителем оказался 21-летний житель города Червоноград. Сейчас установлено, что он причастен как минимум к шести ограблениям на территории Львова,

Было возбуждено уголовное производство ч. 2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса. Ему грозит от четырех до шести лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Закарпатье задержали ОПГ, занимавшуюся грабежами ювелирных магазинов.