13:43 14.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове задержали 21-летнего парня, который отбирал мобильные телефоны у школьников

Во Львове полицейские задержали 21-летнего жителя города Червоногра, который "отжимал" смартфоны у школьников. Об этом передает Нацполиция Львовской области.

Во Львове задержали 21-летнего парня, который отбирал мобильные телефоны у школьников

Сообщается, что в сентябре в Железнодорожный отдел полиции уже пытался реагировать на жалобы родителей, которые сетовали на постоянные нападки со стороны неизвестного преступника, отбиравшего телефоны у их детей.

Спустя месяц мужчина был пойман. Грабителем оказался 21-летний житель города Червоноград. Сейчас установлено, что он причастен как минимум к шести ограблениям на территории Львова,

Было возбуждено уголовное производство ч. 2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса. Ему грозит от четырех до шести лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Закарпатье задержали ОПГ, занимавшуюся грабежами ювелирных магазинов. 


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