05:00 14.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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ДТП в Киеве: водитель Ceat заживо похоронила 5 пассажиров - ФОТО

В Киеве на проспекте Ватутина у торгового центра Скай Молл произошло смертельное ДТП. Об этом передает dtp.kiev.ua.

ДТП в Киеве: водитель Ceat заживо похоронила 5 пассажиров - ФОТО

По предварительной информации, водитель автомобиля Сеат на высокой скорости вылетела с дороги и протаранила фонарный столб. 

На момент аварии   салоне автомобиля было пять человек. трёх удалось вытащить, ими занимаются медики скорой. Сейчас все они находятся в очень тяжёлым, бессознательном состоянии. Водитель и один из пассажиров оказались зажаты в автомобиле, их бездыханные тела пришлось извлекать при момощи специального оборудования.

На место происшествия прибыли правоохранители и дополнительные бригады скорой, также выехали спасатели ГСЧС. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на трассе Киев-Харьков семья чудом осталась жива после чудовищного ДТП


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