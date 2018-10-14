ДТП в Киеве: водитель Ceat заживо похоронила 5 пассажиров - ФОТО

По предварительной информации, водитель автомобиля Сеат на высокой скорости вылетела с дороги и протаранила фонарный столб.

На момент аварии салоне автомобиля было пять человек. трёх удалось вытащить, ими занимаются медики скорой. Сейчас все они находятся в очень тяжёлым, бессознательном состоянии. Водитель и один из пассажиров оказались зажаты в автомобиле, их бездыханные тела пришлось извлекать при момощи специального оборудования.

На место происшествия прибыли правоохранители и дополнительные бригады скорой, также выехали спасатели ГСЧС.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на трассе Киев-Харьков семья чудом осталась жива после чудовищного ДТП.