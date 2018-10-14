11:22 14.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Боевики продолжают обстреливать украинских военных на Донбассе

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 11 раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины. Об этом передает пресс-служба Операции объединенных сил. 

Боевики продолжают обстреливать украинских военных на Донбассе

Боевики на протяжении суток открывали огонь в районе населенных пунктов Крымское, Вольное, Катериновка, Степное, Троицкое, Светлодарск, Новолуганское, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Гнутове, Водяное, Лебединское и Широкино.

 Из минометов 120 и 82 калибра пророссийские наемники били в районе Вольного, Троицкого, Светлодарска и Лебединского. Враг также обстрелял Чермалык и Широкино на мариупольском направлении.

В результате обстрелов был ранен один украинский военный, противник потерял 3 наемников.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что американское правительство хотело бы, чтобы Россия приняла принципиальное решение остановить конфликт на Донбассе


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